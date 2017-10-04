هاني الظفيري

اقتيد مواطنان في العقد الثاني الى الادارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهما تمهيدا لاحالتهما الى النيابة العامة بتهمة التشبه بالجنس الآخر، وقبل ان ينقل الشابان إلى الجنائية سجلت لهما في مخفر جنوب السرة قضية اتلاف مال الدولة بعد ان اصطدما بمركبتهما بدورية أمن عام خلال محاولتهما الهرب.

وبحسب مصدر امني فإن دورية تتبع امن حولي وخلال جولة لها في منطقة حطين شاهدت مركبة بها شابان يضعان المكياج بصورة لافتة، ولدى الطلب منهما التوقف قاما بالاصطدام بالدورية والهرب الا ان رجال الأمن تمكنا من مطاردة مركبتهما وتوقيفهما وعثر بحوزتهما على ادوات مكياج وباروكة.