عبدالله قنيص

أمــــر وكــــيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين بإحالة حدث كويتي إلى نيابة الأحداث بعد ثبوت تورطه في ارتكاب نحو 20 قضية سلب بالاكراه استهدفت بقالات ومحلات وعثر في مركبة تعود لوالد الحدث على بعض المسروقات، كما تمت الاستعانة بكاميرات البقالات والمحلات المستهدفة والتي أكدت تورط المتهم في السرقات، هذا الى جانب تعرف المجني عليهم على الجاني في طوابير العرض.

وبحسب مصدر امني، فإنه مع تعدد قضايا استهداف البقالات خلال فترة ما بعد منتصف الليل من قبل شخص مجهول يدخل الى هذه المحلات حاملا سلاحا ابيض ويهدد العمال ويقوم بسلبهم، تم اعداد خطة عمل ونشر دوريات الليل في عدد من المناطق، خصوصا التي تشهد مثل هذه النوعية من الجرائم.

واضاف المصدر انه خلال وجود احدى دوريات الليل في محيط عدد من البقالات تمت مشاهدة شخص يركض ويستقل سيارته ورصد بقال يستغيث، حيث تمت ملاحقة قائد المركبة وضبطه، وبالعودة الى المستغيث قال انه تعرض للسلب وعليه تم تفتيش سيارة الحدث وعثر بداخلها على بعض المسروقات، وبالتحقيق معه اعترف باستهدافه عدة بقالات ومحلات في مناطق المهبولة والمنقف وابوحليفة.

وبالعودة الى كاميرات المراقبة تبين ان الحدث الموقوف هو من ارتكب هذه الجرائم وتم عرضه على المجني عليهم الذين بدورهم تعرفوا عليه.