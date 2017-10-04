هاني الظفيري

شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء في البحث عن 3 ملثمين سلبوا وافدا آسيويا بعد الاعتداء عليه في الجهراء.

وبحسب مصدر امني فإن وافدا هنديا من مواليد 1984 تقدم الى مخفر الجهراء، وقال انه كان في طريقه الى منزله حينما اعترضه 3 اشخاص يستقلون مركبة وانيت، حيث اعتدوا عليه بالضرب المبرح ثم سلبوه حافظة نقود كان بداخلها مبلغ لا يتجاوز 15 دينارا الى جانب بطاقته المدنية.

ولدى سؤاله عن امكانية ان يتعرف على الجناة خلال طابور عرض قال الوافد انهم كانوا ملثمين وان الظلام لم يمكنه من تحديد أوصاف المركبة بشكل جيد. وأرفق المجني عليه تقريرا طبيا يؤكد تعرضه لإصابات نتيجة الاعتداء، وسجلت قضية سلب بالقوة بعد إخطار وكيل نيابة الجهراء.