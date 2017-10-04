هاني الظفيري

أصيب 3 أشخاص باختناق نتيجة حريق شب في غرفة بمنزل في منطقة سلوى، وكانت عمليات الإطفاء تلقت بلاغا بالحريق فتم توجيه رجال مركز إطفاء السالمية الى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، فيما قام رجال الطوارئ الطبية بإسعاف 3 أشخاص أصيبوا باختناق وعلاجهم، ووصف حالتهم بأنها مستقرة.

من جهة اخرى، تعامل رجال الاطفاء مع حريق شب في شقة بمنطقة السالمية وتم إخلاء البناية التي تتكون من 9 أدوار من قاطنيها، وتبين ان الحريق في الدور السابع وتواجد في الموقع المقدم محمد اشكناني ولم يسفر الحريق عن وقوع اي اصابات واقتصرت الخسائر على المادية.