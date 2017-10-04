عبدالكريم أحمد

أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز الحكم الاستئنافي الصادر بقضية الشاب السوري منتحل صفة رجل أمن وصاحب الفيديو المعروف باسم «نورة لا تصيرين مغرورة».

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت قضاء أول درجة بالامتناع عن عقاب المتهم عن تهم تتعلق بانتحال صفة رجل أمن وتزوير هويات عسكرية والخطف مع إلزامه بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك مصحوبا بكفالة مالية قدرها 100 دينار، وببراءته من تهمة السلب بالقوة.

كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة بعد ضبطه خلال أغسطس من العام قبل الماضي وهو يحتفظ ببدلة وهويات عسكرية قادت إلى كشف مقاطع فيديو قام بتصويرها وهو يرتدي الزي العسكري، وتأتي براءته من تهمة السلب بعد تنازل الشاكي، وهو وافد مصري، اتهمه بخطفه وسلبه 800 دينار بالقوة.

يذكر أن ضبط المتهم جاء بعد استيقافه من قبل دورية تابعة لأمن الفروانية حيث طلبت منه إثبات شخصيته فارتبك وقدم لرجال الأمن إثباتا مزورا ثم قدم إثباته الأصلي فتم إلقاء القبض عليه، وبتفتيش مركبته عثر بحوزته على صور شخصية له مرتديا فيها الزي العسكري وتحمل رتبة نقيب في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى هاتف نقال ومبالغ مالية وعدد من الهويات المزورة.