محمد الجلاهمة

أمر مدير عام مديرية امن محافظة الاحمدي العميد عبدالله سفاح بإحالة مواطنين الى التنفيذ المدني كونهما مطلوبين بمبالغ مالية بلغت 74 ألف دينار، حيث تبين ان الاول مدين بـ 59 ألف دينار والثاني بـ 15 الفا.

وكانت إحدى دوريات الأحمدي خلال جولة لها في منطقة المنقف قد أوقفت مواطنا من مواليد 1987، وبالاستعلام عنه تبين انه مطلوب احضار مدين بمبلغ 59 الف دينار من قبل احد البنوك التجارية.

وفي نقطة تفتيش بمنطقة المنقف تم ضبط مواطن من مواليد 1993 تبين انه صادر بحقه طلب إحضار مدين بمبلغ 15 ألف دينار من قبل شاك، وأحيل الاثنان الى جهة الاختصاص.