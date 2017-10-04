أحمد خميس

نقلت وافدة اثيوبية الي الطب النفسي للوقوف على حالتها اثر ضبطها عارية في منطقة الجليب. وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا عن وجود امرأة تركض عارية في شوارع منطقة جليب الشيوخ في وضح النهار!!

وقال مصدر امني ان ضابط المخفر انتقل الى مكان الواقعة فوجد امرأة سمراء البشرة تبين لاحقا انها اثيوبية الجنسية مستلقية على الارض بعد ان اغمي عليها، واحتشد حولها بعض الاشخاص فطلب منهم الانصراف وقام بتغطيتها، ورجح شهود عيان ان تكون الاثيوبية قد انتابتها حالة هستيرية.

واضاف المصدر ان ضابط المخفر اخضع الوافدة للتحقيق وافادت بأنه بسبب سوء معاملة كفيلتها لها- وهي معلمة عربية- الامر الذي تسبب في اصابتها بحالة هستيرية والصراخ والركض عارية في الشارع وتم اثبات الواقعة.