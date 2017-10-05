محمد الجلاهمة

قرر قاضي التجديد استمرار حبس مواطن ومواطنة متهمين بقتل الطفلة ابنة الاخيرة.

من جانبها، نفت المحامية ابتسام العنزي ما نشر عن موكلها المتهم بقتل ابنة صديقته بشأن قيامه بضرب المجني عليها بحجة إخراج الجن منها، وقالت سنقدم للمحكمة أدلة دامغة تؤكد براءة موكلي من قتل ابنة صديقته، مؤكدة ان هناك طرفا ثالثا متهما رئيسيا سنطالب بإحضاره.

وكانت القضية تكشفت ببلاغ من الأم يوم الخامس من اغسطس الماضي افادت فيه بوفاة ابنتها في منطقة القصور ق 3 فتوجه الى موقع البلاغ ملازم أول من قوة مبارك الكبير وبرفقته شرطي وكذلك وصلت سيارة اسعاف، ورفض المسعف نقل جثة الطفلة للاشتباه في وفاتها جنائيا، وعلى الفور انتقل الطب الشرعي ولاحظ الطبيب الشرعي وجود آثار ضرب ناحية الوجه والرقبة والصدر وحرق بساعدها الأيسر، ولدى التضييق على أم الطفلة اعترفت بأنها مطلقة، وأنها على علاقة بشاب وكانت برفقته للفسحة حيث قام بضرب الطفلة، محاولة إبعاد التهمة عنها، ولكن المتهم أكد تورط الأم في القضية.