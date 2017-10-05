أحمد خميس

كلف وكيل نيابة حولي رجال ادارة بحث وتحري محافظة حولي بالبحث عن شاب في مقتبل العمر لتهديده مسناً كان برفقته ابنه في جنوب السرة بالقتل.

وجاءت تعليمات وكيل نيابة حولي بهذا الشأن في اعقاب تقدم مواطن في العقد السادس من عمره الى مخفر جنوب السرة وأفاد بما حدث له، وقال المبلّغ انه كان يعبئ سيارته بالوقود وبرفقته ابنه المراهق، مشيرا الى انه شاهد دراجة نارية تعوق الطريق حيث طلب من قائد الدراجة التي كانت بلا لوحات ان يفسح له الطريق قائلا له: أبي اطوف، واضاف انه بعد ان سمح لي قائد الدراجة بالمرور توقفت الى جواره وفتحت النافذة وقلت له: الحمد لله والشكر لله.

وأضاف المُبلِّغ: فوجئت بقائد الدراجة النارية يقوم بملاحقتي وضرب سيارتي بالخوزة بعنف وهو ما أدى الى كسر المرآة، ومضى بالقول: تجنبت التوقف ومضيت في طريقي حتى وصلت الى مركز الخدمة الكائن في منطقة السلام وتوقف هناك نظرا لوجود رجال امن، حيث وجدت قائد النارية يخرج سكيناً من يده ويهددني بالقتل ويردد علي: «دير بالك على نفسك».

وقال «الستيني» ان رجال الأمن ولدى خروجهم لاستطلاع ما يحدث قام المدعى عليه بالهروب سريعا قبل توقيفه.