هاني الظفيري

عن أمر مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء صالح مطر أحيل مواطن من مواليد 1989 الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات على ان يحال لاحقا الى ادارة التنفيذ المدني لكونه مطلوبا لدين قدره 90 ألف دينار.

وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات امن الفروانية رصدت مركبة متوقفة في ساحة ترابية في منطقة الفردوس، وعند طرق الزجاج على قائدها تبين انه بحالة غير طبيعية، وتم طلب إثباته، وبالاستعلام عنه تبين انه مطلوب طلب إحضار مدين بمبلغ 90 د.ك وبيده بوك اسود اللون، وعند سؤاله عما بداخل البوك تبينت عليه آثار الربكة، وقال انه ليس له، وعند صعوده الدورية وبتفتيشه احترازيا تبين ان بداخل البوك 5 أكياس صغيرة الحجم شفافة اللون وبداخلها مادة بيضاء يشتبه بأنها هيروين وأدوات يشتبه بأنها للتعاطي، وعود أخضر اللون ولمبة يشتبه بأنها تستخدم بقصد التعاطي، وتم تحويله لإدارة مكافحة المخدرات.

كما تمكن رجال أمن الفروانية من ضبط مقيمين مصريين بحوزتهما مواد مخدرة في منطقة الفروانية أمس الأول.

وقال مصدر أمني إنه خلال تجوال إحدى الدوريات الأمنية للحفاظ على الأمن ولضبط المطلوبين والمخالفين، اشتبه رجال الأمن بمركبة سارت بشكل سريع، وعند الطلب من قائدها التوقف لم ينصع للأوامر فتمت ملاحقته إلى أن تم ضبطه وبرفقته شخص آخر، وتبين لاحقا أنهما وافدان مصريان، وبتفتيش المركبة احترازيا عثر بداخلها على 5 أكياس من مادة الشبو المخدرة، وأحيلا والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. كذلك ضبط وافد إثيوبي من مواليد 1981 بحوزته كيسان شبو وأحيل إلى جهة الاختصاص.