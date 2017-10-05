محمد الجلاهمة

جدد نائب المدير العام لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية في الإدارة العامة للإطفاء اللواء م.خالد التركيتالتأكيد على ان الإطفاء تدرس حاليا قرارا ينظم شروط وإجراءات ترقية الإطفائيين الذين حصلوا - أثناء الخدمة - على إجازات جامعية عن طريق البعثات الدراسية الى رتب الضباط، مشيرا الى انه وعقب تحديد الضوابط سيعلن عن خطوات تنفيذية في هذا الصدد وستعمم على كل العاملين في الإطفاء.

وأوضح التركيت ان فتح دورة لترقية الجامعيين مرهون بالانتهاء من الدراسة وانه غير صحيح ما ذكر ان فتح دورة ترقية الجامعيين في الإطفاء ستتم الشهر الجاري.

من جهة اخرى، أكد اللواء التركيت ان سر نجاح المؤتمرات التي أقامتها الإدارة العامة للإطفاء في السنوات الماضية وخصوصا المؤتمر الأخير الذي تناول موضوع التكنولوجيا والتعليم كون الإدارة العامة للإطفاء مقبلة على إنشاء أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء والتي بدأت مناهجها تطبق عمليا على الدورتين الأخيرتين يكمن في دعم شركائنا الذين من ضمنهم شركة ناقلات النفط الكويتية وباقي شركات النفط.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها التركيت يرافقه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير ورئيس الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي الملازم أول رضا السلمان للرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط ‏الكويتية الشيخ طلال الخالد، وذلك لتقديم الشكر والعرفان على دعم مؤتمر ومعرض الإطفاء والسلامة الدولي والمشاركة في الاحتفال بيوم رجال الإطفاء، حيث نقل اللواء التركيت الى الشيخ طلال الخالد تحيات وتقدير مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.

وقال ان دعم شركة ناقلات النفط الكويتية، ليس بغريب على الشيخ طلال لأن شراكتنا ممتدة منذ سنوات، وأثبتنا من خلالها مدى الانعكاس الإيجابي للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.