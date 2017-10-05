محمد دشيش

تمكنت إدارة البحث والتحري بمباحث شؤون الإقامة من ضبط 15 شركة وهمية وعلى كفالتها 110 عمال، وكانت معلومات قد وردت إلى إدارة البحث والتحري تفيد بوجود عدة شركات مغلقة تحمل تراخيص تجارية ولا تزاول نشاطها وعلى كفالتها 110 عمال (عمالة زائدة).

وأكدت التحريات صحة المعلومات وقامت إدارة البحث والتحري بالتفتيش على هذه الشركات وتبين أنها وهمية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم وضع قيود أمنية على تلك الشركات وعلى العمالة، وتمت مخاطبة وزارة الشؤون (إدارة تفتيش العمل) ووزارة التجارة (إدارة التراخيص) لاتخاذ الاجراء اللازم.