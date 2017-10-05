هاني الظفيري

قدم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء زهير النصر الله إلى وكيل وزارة الداخلية مقترحا يتضمن ارتداء الزي الشتوي 5 او 12 نوفمبر المقبل.

وقال النصر الله في المقترح: انه وبمناسبة اقتراب الموسم الشتوي القادم نقترح ان يكون موعد ارتداء الزي الشتوي لعموم القوة يومي 5 أو 12 نوفمبر المقبل.

على صعيد اخر اصدر مدير ادارة تحقيق مخالفات المرور العقيد حقوقي محمد نايف السعيدي تعميم يتضمن الزام جميع العاملين في ادارة تحقيق المخالفات بالالتزام بالبصمة اعتباراً من تاريخ ٨ الجاري وذلك بناءاً على تعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالانابة اللواء فهد الشويع.