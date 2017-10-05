هاني الظفيري

اقتيد مواطن وتركي الى ادارة التنفيذ المدني بأمر من مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء صالح العنزي.

وبحسب مصدر امني، فقد تمكنت احدى دوريات الفروانية من ضبط مواطن مطلوب بمبلغ مالي وقدره 20 ألف دينار أثناء عمل نقطة تفتيش في منطقة الفروانية أول من امس، واحيل الى الجهة المختصة.

كما ضبط وافد تركي من مواليد 1950، وعند الاستعلام عنه تبين انه مطلوب مدين بمبلغ 25 ألف دينار، وأحيل إلى التنفيذ المدني.

على صعيد آخر، نفذ رجال أمن الفروانية أول من أمس حملة موسعة انتهت بضبط نحو 120 وافدا بين مخالفين للاقامة وآخرين لا يحملون اثباتات.