عبدالكريم أحمد

قدم المحامي سعد العنزي بلاغا للنيابة العامة اتهم فيه عددا من المغردين بالإساءة إلى موكله رئيس المراسم والتشريـفــات الأمـيرية بالديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله، مطالبا بتحريك الدعوى الجزائية ضدهم وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضح العنزي أن المتهمين تجاوزوا حرية النقد المباح وعمدوا الى الإساءة إلى موكله من خلال تدوين تغريدات تمس بشخصه وكرامته.

وأشار العنزي إلى أن موكله يدرك أهمية حرية الرأي ويحترمها إلا أن المتهمين نشروا الشائعات وتطاولوا عليه بالباطل الأمر الذي دعاه إلى تقديم هذا البلاغ.