أحمد خميس - عبدالله قنيص

بعد توقف نسبي لجرائم القتل خلال الأسابيع القليلة الماضية، عادت هذه النوعية لتطل برأسها من جديد، حيث أقدم شخص جار البحث عنه على إطلاق نار على «بدون» لدى قيادته السيارة مقابل إحدى الإشارات الضوئية ليسقط قتيلا.

وقد أكد مصدر أمني

لـ «الأنباء» أن قطاع البحث الجنائي حدد هوية الجاني وان الإعلان عن ضبطه سيتم خلال وقت قصير.

وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت اتصالاً من وافد آسيوي عن إقدام شخص يستقل مركبة رباعية الدفع بإطلاق وابل من الطلقات النارية على شخص آخر في الصليبية ق3 بقرب مخفر المنطقة، ما أدى إلى سقوطه بلا حراك، حيث سارعت الأجهزة الأمنية الى موقع البلاغ يتقدمهم رجال المباحث الجنائية ورجال أمن الجهراء الى جانب الأدلة الجنائية، وتبين أن المجني عليه من فئة البدون ويدعى (ن.ش) ويبلغ 41 عاما.

وأضاف المصدر أن سيارة إسعاف نقلت المصاب الى المستشفى، وتبين وفاته متأثرا بالطلقات النارية، حيث عثر رجال الأدلة والمباحث الجنائية على 5 فوارغ لطلقات في موقع الجريمة، مشيراً إلى أنه فور علم أجهزة الداخلية بأن المجني عليه توفي جرى القبض على عدد من المشتبه فيهم والتحقيق معهم.

وتقوم الأدلة الجنائية بفحص فوارغ الطلقات المضبوطة ورفع البصمات عنها وذلك لتحديد شخصية الجاني.

وردا على سؤال حول دوافع الجريمة قال المصدر: جار التحقيق بشأنها، إذ ربما تكون هناك خلافات بين الجاني والمجني عليه.