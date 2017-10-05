

اعلنت وزارة الداخلية افتتاح تحويلة مرورية على طريق البلاجات غدا الجمعة مع إغلاق جزء من دوار البدع وذلك لإنشاء قواعد جسر جديد ضمن مشروع تطوير الطرق.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحفي اليوم ان الإدارة العامة للمرور اتخذت في الموقع احتياطات السلامة المرورية ووضعت العلامات الدالة على التحويلة بالتنسيق مع جهاز الإشراف على المشروع بوزارة الأشغال العامة.



واهابت الإدارة بمستخدمي الطرق توخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة المقررة والعلامات المرورية و تعليمات وإرشادات رجال المرور .