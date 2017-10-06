محمد الجلاهمة

علمت «الأنباء» أن قطاع البحث الجنائي فتح تحقيقا للوصول الى هوية فتاة تداول نشطاء مقطع لها في حفلة او تجمع شبابي وهي بملابس شبه عارية.

وبحسب مصدر امني فإن المقطع المتداول كان محل اهتمام من قبل قطاع البحث الجنائي، حيث صدرت التعليمات بضبط الفتاة للوقوف على ملابسات تواجدها في الحفل الشبابي، وكذلك معرفة اسباب الكلمات الخارجة التي كتبت على ظهرها العاري تماما.

ونوه المصدر إلى ان كافة الاحتمالات قائمة ومن الممكن ان يكون المقطع قد صور داخل الكويت واذا ما كان خارج الكويت فإن الأمر لا يعني الداخلية.