محمد الجلاهمة

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا موسعا للوقوف على هوية مجهولين سددوا عدة طعنات في بطن وافدة سيراليونية ما تسبب في خروج أحشائها وإيداعها غرفة العناية المركزة في حالة حرجة، وكثف رجال المباحث جهودهم لضبط أحد المتهمين في القضية من خلال رقم هاتف قدمته شقيقة المجني عليها في ملف البلاغ باعتبار ان صاحب الهاتف هو المتهم الرئيسي.

وكانت شقيقة المجني عليها التي تقيم في الجابرية قد أبلغت رجال مخفر ابوحليفة بتفاصيل ما حدث لشقيقتها، وقالت انها تلقت اتصالا هاتفيا من شقيقتها التي تقيم في منطقة المهبولة مقابل البحر بأنها على وشك الموت.

وأضافت انها سارعت الى شقة شقيقتها وفوجئت بها غارقة في دمائها.

حيث توجهت بها الى المستشفى وأودعت للعلاج.

ولدى سؤال المبلغة عما اذا كانت تتهم أحدا قالت ان لديها يقينا بأن أشخاصا هم وراء الحادث، وقدمت رقم هاتف أحد المشتبه بارتكابهم الجريمة.