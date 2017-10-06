محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان رجال الأدلة الجنائية أوشكوا على اغلاق قضية وفاة نزيل في «المركزي» باعتبارها وفاة طبيعية نتيجة سكتة قلبية، وذلك بعد تحليل وفحص الجثة من قبل الاطباء الشرعيين.

وكان النزيل أبلغ عن وفاته مساء الثلاثاء الماضي وأفاد اصدقاء له بانه تعرض لضرب أدى لوفاته وهو ما دعا الاطباء الشرعيين إلى فحص الجثة بشكل دقيق يشار الى ان الادعاءات بشأن الوفاة وصلت إلى حد الزعم بأن النزيل ضرب من قبل رجال من قوة السجن وهو ما ثبت عدم صحته بموجب تقرير الأدلة.

يذكر ان النزيل كان من المفترض ان يعرض على قاضي التجديد صباح اول امس الاربعاء على خلفية قضية مخدرات ولكن القدر المحتوم سبق جلسة تجديد الحبس.