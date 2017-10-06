أحمد خميس

أدخل مواطن العناية المركزة بعد إصابته بثلاث طعنات من قبل شقيقه من أمه، وهو سوري الجنسية، في منطقة عبدالله المبارك أمس الأول.

وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية، وهرع على الفور رجال الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ وعند وصولهم قام فنيو الطوارئ الطبية بنقل المصاب إلى العناية المركزة بمستشفى الفروانية وهو بحالة خطيرة نتيجة تعرضه لثلاث طعنات نافذة، وتبين أنه مواطن يبلغ من العمر 20 عاما في حين تم ضبط الجاني واتضح أنه شقيقه من أمه وهو مقيم سوري يبلغ من العمر 27 عاما، وتمت إحالته للجهة المختصة.

وأوضح المصدر ان سبب المشاجرة خلافات أسرية.