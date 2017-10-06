أحمد خميس

امر وكيل نيابة حولي بسرعة ضبط واحضار شاب يبدو انه من قاطني مجمع تجاري في منطقة النقرة بعد ان اتهمته فتاة عشرينية بخطفها تحت تهديد النحر والتوجه بها الى شقة تقع في المجمع والاعتداء عليها عنوة.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنة (23 عاما) تقدمت الى مخفر النقرة وسجلت قضية هتك عرض، وقالت في افاداتها انها كانت في جولة للتسوق داخل مجمع بالمنطقة، وخلال وجودها في مصعد المجمع وجدت شخصا يصعد برفقتها وما ان اغلق الباب حتى فوجئت به يخرج سكينا ويضعه على عنقها وضغط على زر يشير الى احد الطوابق، وما ان توقف المصعدـ والكلام لا يزال على لسان المبلّغةـ حتى قام الجاني باقتيادها الى شقة كان بحوزته مفتاحها، ثم راودها عن نفسها، وحينما رفضت صدرت عنه تصرفات خارجة كانت كفيلة بأن تسجل القضية باعتبارها هتك عرض الى جانب الخطف.