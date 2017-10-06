محمد الدشيش

تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق اندلع في منزل بمنطقة الزهراء أمس الأول، دون وقوع إصابات بشرية.

وكان بلاغ بالحريق قد ورد إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء، وهرع على الفور مركزا إطفاء الفروانية وصبحان بقيادة المقدم خالد كنعان إلى موقع البلاغ وعند وصولهم تبين أن الحادث في غرفة تقع بالطابق الثالث، حيث باشر رجال الإطفاء بعملية مكافحة النيران بعد أن قاموا بعملية إخلاء السكان إلى أن تم إخماد الحريق قبل انتشارها إلى باقي غرف المنزل، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية مقتصرة الأضرار فقط على الماديات.