دعا قطاع الجنسية والجوازات، ممثلا بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، الأشخاص الصادرة بحقهم المكرمة الأميرية بمنحهم الجنسية الكويتية، إلى مراجعة إدارة الجنسية الثلاثاء المقبل لاستكمال إجراءات صرف شهادة الجنسية.

وذكر القطاع أن هؤلاء يندرج تحتهم 141 من أبناء الأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى 30 من أبناء المتجنسين وفقا للمراسم الأميرية رقم (2015، 2016) لسنة 2017.

وأكد قطاع الجنسية والجوازات ضرورة الحضور الشخصي لصاحب الشأن مصطحبا معه جميع مستنداته الأصلية وصورة عنها بالإضافة الى 12 صورة شخصية مقاس 4×6 خلفية زرقاء لتسليمها إلى إدارة الجنسية لاستكمال باقي إجراءات صرف شهادة الجنسية.

من جهة اخرى، استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله يوسف المهنا وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.وليد عيسى الشعيب وبرفقته مدير إدارة الدراسات الإسلامية د.فهد الجفناوي، وذلك في إطار التعاون بين قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة الحكومية، للاطلاع على المراكز التابعة لوزارة الأوقاف والتي تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأهيل وتقويم نزلاء المؤسسات الإصلاحية.

حيث قاموا بجولة داخل المركز العلاجي التأهيلي واطلعوا على البرامج المقدمة لتأهيل متعاطي المخدرات والتي تؤهل من يجتاز برامجها الى الإفراج عنه، وشملت الجولة مراكز دور القرآن الكريم وهي الرشاد للفترتين (الصباحي ـ المسائي) للسجن المركزي، والهداية للسجن العمومي، والمرحوم مبارك الحساوي لسجن النساء.

وأثنى اللواء المهنا على الدور الذي يقوم به العاملون في وزارة الأوقاف داخل السجون لتقويم سلوك نزلائها عبر الاستفادة مما تغرسه تلك المراكز في نفوسهم من الترغيب في الخير والتحذير من الاستمرار في أعمال الفساد لاسيما بعد ازدياد الجرائم والعنف.