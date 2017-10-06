عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات امس بعدم جواز محاكمة النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية وذلك لعدم موافقة مجلس الأمة على رفع الحصانة عنهما، وبرأت 12 آخرين من قبيلة العوازم من تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الأولى خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال وكيل المتهمين المحامي صالح الجويسري لـ «الأنباء» ان موكليه قدما للمحاكمة بناء على تحريات واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة فضلا عن عدم وجود دليل يقيني يثبت الاتهام ضدهما، مشيرا إلى أن الدليل الوحيد في القضية هو تحريات رجال المباحث التي لا ترقى إلى ان تكون دليل إدانة.