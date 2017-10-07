بداح العنزي

أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن اتخاذ إجراءات عاجلة بحق 3 عمال آسيويين تم ضبطهم أمس في صناعية الجهراء على اثر ذبح حصان تمهيداً لبيع لحمه. وقال المنفوحي لـ«الأنباء» انه تم اتخاذ الإجراءات فور انتشار ڤيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام هؤلاء العمال بذبح حصان بأحد جواخير الجهراء تمهيدا لبيع لحومه، مشيرا إلى أن البلدية اتخذت الإجراء العاجل بإحالة العمال إلى جهة الاختصاص والطلب بإبعادهم كما تمت إحالة صاحب الجاخور إلى المحكمة بتهمة مزاولة نشاط من دون ترخيص ومزاولة عملية الذبح خارج المسلخ. واختتم المنفوحي بالاشارة الى انه لا يوجد تصنيف بشأن منع ذبح الحصان.