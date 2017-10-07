هاني الظفيري

رفضت خادمة من الجنسية الآسيوية الخروج من تحت مركبة في منطقة الاندلس وبعد محاولات رجال الاسعاف ورجال الامن تمت السيطرة عليها واحالتها إلى الطب النفسي.

وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد مساء امس إلى غرفة عمليات الداخلية من مواطن يفيد بان خادمته الآسيوية اصابتها حالة من الهستيريا حيث توجهت إلى اسفل احدى المركبات المتوقفة امام منزله في منطقة الاندلس «انخشت» دون ان يعرف الاسباب التي دفعتها إلى الفعل الذي ارتكبته، فامر مدير أمن الفروانية اللواء ركن صالح مطر رجاله بالتوجه إلى الموقع حيث حضر رجال الاسعاف الذين وتحدثوا معها الى ان تم اقناعها رغم انها تلفظت بالفاظ نابية واحيلت إلى الطب النفسي وتم رفع تقرير بالواقعة.

وأكد المصدر بأن الكفيل فوجئ بتصرف الخادمة التي وصفها بأنها حسنة السير والسلوك.