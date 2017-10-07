عبدالله قنيص
تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من القاء القبض على 73 مخالفا لقانون الإقامة من جنسيات مختلفة، وكانت الإدارة قد شنت حملة على سوق الصفافير وصناعية منطقة شرق والمحلات التجارية أسفرت عن ضبط 73 مخالفا لقانون الإقامة من حملة مادة «20» عمالة منزلية تبين انهم متغيبون عن كفلائهم وبالتحقيق معهم اعترفوا جميعا بأنهم لا يعملون لدى كفلائهم ويعملون بنظام العمل اليومي وعند الاستعلام عنهم بجهاز الحاسب الآلي تبين أنهم مخالفون لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبون على ذمة قضايا أخرى، وتم إحالتهم إلى توقيف الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة المؤقت واستدعاء كفلائهم للتحقيق معهم تمهيدا لإبعاد المخالفين عن البلاد.