العثور على 21 هاتف نقال وأجهزة واي فاي وحبوب مخدرة في منزل المتهم



هاني الظفيري - محمد الجلاهمة

بتوجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وتعليمات وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري بضرورة مضاعفة الجهود الأمنية لتتبع المجرمين والخارجين عن القانون، سجل قطاع الأمن العام بقيادة اللواء إبراهيم الطراح انجازا مستحقا بعد ضبط وافد عربي امتهن إدخال الممنوعات المختلفة إلى السجن المركزي باستخدام طائرة لاسلكية.

ونقل مصدر أمني أن مدير أمن محافظة الفروانية اللواء صالح مطر أمر بتتبع المتهم البالغ (37 عاما) إثر ورود معلومات عن قيامه بإدخال ممنوعات إلى السجن باستخدام طائرة لاسلكية يتم التحكم فيها عن بعد، وباتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تم ضبطه داخل مسكنه والعثور بحوزته على الطائرة وممنوعات متفرقة.

وأضاف المصدر أن رجال الأمن عثروا بحوزة المتهم على 21 هاتفا متنقلا جديدا وأجهزة «واي فاي» وشواحن هواتف وحبوب مخدرة ومادة الشبو المخدرة ومبلغ مالي، مشيرا إلى أنه اعترف في التحقيقات الاولية باستخدام الطائرة اللاسلكية لإيصال المضبوطات إلى داخل السجن المركزي مقابل مبالغ مالية يقوم بالاتفاق مع النزلاء عليها فتمت إحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات بأوامر من اللواء الطراح.



وأردف المصدر بأن الطائرة ذات تقنية عالية وتسير لمسافات طويلة وتم رفع تقرير بالواقعة.