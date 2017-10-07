محمد الجلاهمة

أكدت مصادر امنية مطلعة ان مرتكب جريمة قتل «البدون» بمنطقة الصليبية على علاقة صداقة قوية وقديمة مع المجني عليه، لكنه وقعت بينهما عدة مشاجرات بسبب اختلافهما في بعض الامور.

وأشارت المصادر الى ان الجاني «س.ي» من ارباب السوابق وخاصة في تجارة المخدرات وتعاطيها، كما ذكرت ان الجاني دائما يحمل معه سلاحه الناري في اي مكان يوجد فيه ومطلوب لعدة قضايا ومطلوب امنيا، كما تشير المعلومات الى ان الجاني انفصل عن اسرته واصبح وحيدا بالمنزل الذي يسكنه في تيماء.

كما تفيد المعلومات بأن المجني عليه وهو من «البدون» ويدعى «ن.ش» غادرت أسرته الكويت الى إحدى الدول الأجنبية.

وأكدت المصادر ان السلطات الامنية بدأت تحاصر الجاني الذي قام بقتل «البدون» بالصليبية.