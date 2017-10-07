هاني الظفيري

أمر وكيل قطاع الامن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح بإحالة قائد مركبة مستهتر اطلق عليها لقب «رواية نار تيماء» الى الحجز بعد ازعاجه اهالي المنطقة بالاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وقال مصدر امني ان بلاغات عديدة وردت الى قائد المنطقة المقدم مطر السبيل عن مستهتر تخرج من سيارته النار وعليه تم اخطار اللواء الطراح الذي امر بضبط المستهتر وتم عمل كمين له وألقى القبض عليه بعد رصد سيارات وإحالتها إلى الحجز، وذكر المصدر ان دوريات الامن العام يقومون بدور جبار في عملية حماية اهالي المنطقة من المستهترين وضبطهم فور ورود المعلومات عن موقع وجود سياراتهم التي تتوقف في مظلات، حيث يعتقدون بأنهم يخفوها عن اعين رجال الداخلية.