عبدالله قنيص

تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية من إغلاق ملف سرقة كونتينر محمل بأجهزة كهربائية تتجاوز قيمته

الـ 50 ألف دينار، وتم ضبط وافد سوري وأدرج اسم وافد باكستاني على قوائم الترقب نظرا لسفره الى موطنه وسط ترجيحات بألا يعود مرة أخرى.

هذا وتبين أن السوري الموقوف باع نحو 30% من محتويات الحاوية بتخفيض يصل الى 60% عن قيمة البضائع الحقيقية، وجاء تدخل رجال مباحث الفروانية وتحديدا مباحث الجليب في القضية وإغلاقها حيث كان شخص من غير محددي الجنسية قد تقدم الى مخفر جليب الشيوخ وأبلغ عن تعرضه لسرقة مركبة شاحنة وعليها حاوية بها أجهزة كهربائية من قبل مجهول.

وبعد عمليات البحث والتحري وردت الى إدارة بحث وتحري الفروانية معلومة من أحد مصادرها السرية عن وافد سوري من مواليد 1987 يقوم ببيع أجهزة كهربائية في منطقة الري، فتم تتبعه وإجراء مزيد من التحريات حوله، وتم ضبطه في كمين محكم بصناعية الصليبية عند حوطة تخصه، وضبطت في مكان اختبائه محتويات الحاوية المسروقة.

وفي التحقيقات أفاد المتهم بأن سارق الحاوية وافد باكستاني من مواليد 1992، وانه فقط يتولى بيع الأجهزة الكهربائية لحسابه، وبالاستعلام عن الباكستاني تبين أنه خارج البلاد، وتم وضعه على قوائم ترقب الوصول، وأحيل السوري الى جهة الاختصاص.