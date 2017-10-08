عبد الكريم أحمد

قضت دائرة الأسرة بالمحكمة الكلية ببطلان عقد زواج مواطن ثمانيني «متوفى» من خادمته، وذلك لفقدانه أحد أركان انعقاده وهو أهلية الزوج لسبق توقيع الحجر عليه للعته.

وتتلخص تفاصيل القضية التي تقدم بها دفاع الورثة المحامي علي العلي ان والدهما توفي عن عمر يجاوز الثمانين عاما بعد صراع طويل مع الأمراض التي منعته بعضها من التصرف الصحيح في أمواله، وترتب على ذلك صدور حكم وصاية باعتباره محجورا عليه للعته وتثبيت قوامة الهيئة العامة لشؤون القصر.

وأضاف العلي ان موكليه فوجئوا بعد الوفاة بقيام الخادمة بإقامة دعوى ضدهم بطلب تمكينها من استخراج حصر وراثة لوالدهم المتوفى منذ شهر و16 يوما قالت بصحيفتها انها زوجة له بموجب عقد واستمرت الحياة الزوجية بينهما سنة كاملة حتى وفاته، وأنها تمكنت من الحصول على حكم بأحقيتها في استخراج حصر وراثة، ولما كان عقد الزواج منها قد وقع باطلاً لفقده أحد أركان انعقاده وهو أهلية الزواج لسبق توقيع الحجر عليه للعته وتثبيت قوامة الهيئة العامة لشؤون القصر عليه قبل وفاته بـ 8 سنوات بموجب حكم محكمة فإنه لا يترتب على هذا الزواج الباطل شيء من آثاره.