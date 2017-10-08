محمد الجلاهمة

تلقت إدارة الرقابة الأمنية لميناء الشعيبة معلومات من قبل أحد المصادر السرية عن وجود «تنكرين للديزل على طريق ميناء عبدالله العام، حيث رصد المصدر السري أحد الأشخاص يقوم بتفريغ شحنة الديزل للآخر، وعلى الفور توجهت إحدى الدوريات التابعة لإدارة الرقابة الأمنية الى المكان، وتم عمل تحريات دقيقة أثناء توجه الدورية، وعند ضبط التنكرين تم ضبط شخصين أحدهما مصري الجنسية والآخر باكستاني يعملان لدى شركتين، وعند التحقيق معهما اتضح أن المصري يجلب الديزل ويبيعه للباكستاني، حيث كانت الكمية المباعة تقدر بـ 640 ليتر ديزل بقيمة 45 دينارا، كما تبين أن المصري يساعده آخر من نفس جنسيته، حيث يعد هذا البيع غير قانوني، ويتم من دون علم الشركة، وعليه، تم تحويل المصريين والباكستاني الى المباحث الجنائية.