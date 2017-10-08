عبدالله قنيص

لم يكتف مواطن بالديون والأقساط، بل زاد من توريط نفسه بالحبوب المخدرة وأدوات التعاطي.



وجاء ذلك بعد أن قامت إحدى الدوريات الأمنية لمديرية أمن الأحمدي بالانتشار الأمني في منطقة المهبولة، حيث تمت مشاهدة مركبة يقودها شخص يثير الريبة والشك فاستوقفه رجال الأمن.



وطلبوا منه إبراز هويته، ولكن الشخص لم يكن يحمل إثباتا، وبالاستعلام عنه تبين أنه مواطن ومسجل ضده قضيتان إحداهما سرقة ومطلوبا لمخفر السالمية والأخرى مدين بمبلغ 291 دينارا لإدارة التنفيذ المدني، وقبل صعوده الى الدورية تم تفتيشه احترازيا فعثر بجيبه الأيمن على 8 حبات بيضاء و10 حبات وردية وأدوات للتعاطي بجيبه الأيسر، وعليه تم تحويله الى مكافحة المخدرات.