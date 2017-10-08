هاني الظفيري

أحال رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدا عمليات المباحث الجنائية شخصا من غير محددي الجنسية من مواليد 1966 الى النيابة العامة بتهمة انتحال صفة مسؤول كويتي ولقائه عددا من كبار المسؤولين في الدولة على أن يحال لاحقا الى التنفيذ الجنائي لكونه مطلوبا للسجن 3 سنوات على ذمة قضية جنائية.

وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت إلى قطاع البحث الجنائي عن شخص من غير محددي الجنسية، ومنذ سنوات انتحل صفة مواطن كويتي وشكل لجنة متخصصة، وبحكم رئاسته لها التقى مسؤولين كبارا في الدولة وحصل على دعم للجنة، لكنه كان يحتفظ به لنفسه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق للتحري والتأكد من حقيقة المعلومات حيث تبين ان البدون شكّل لجنة وهمية تتعلق بالبيئة والبحر والتقى مسؤولين وأجرى حوارات تلفزيونية، وحصل على دعم مالي فتم ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بأنه بدون وانه شكل لجنة وهمية ونشر تصريحات له في الصحف باسم مغاير لاسمه الحقيقي، وتحصل على دعم مالي ولدى الاستعلام عنه تبين انه مطلوب للسجن 3 سنوات.