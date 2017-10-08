أحمد خميس

أسفرت مشاجرة طلابية داخل مدرسة متوسطة عن إصابة طالبين بكدمات وسحجات وقدم والدهما الذي يعمل عسكريا بالدفاع إلى مخفر شرطة القيروان تقارير طبية بشأن ما لحق بابنيه التوأم من إصابات، مشيرا الى ان هذه الإصابات جاءت على خلفية ضربهما من قبل 3 طلبة اشقاء في المدرسة وقدم بياناتهم وجاء في تقرير اصابات الابن الاول وجود سحجة بالانف وأخرى بالساعد الايمن، فيما تضمن تقرير الابن الثاني وجود سحجة باليد اليمنى وأحيل البلاغ إلى جهة الاختصاص.

من جهة أخرى أبلغت وافدة إيرانية تقيم في ضاحية عبدالله المبارك مخفر بيان بأن ابنها الكويتي البالغ من العمر

8 سنوات تعرض للضرب في مدرسته من قبل طالب زميل له قدمت اسمه واحضرت تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت بابنها، واحيلت القضية الى ادارة الاحداث التي افادت بعدم تسلمها لعدم وجود بيانات كافية عن المتهم.