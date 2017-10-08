أحمد خميس ـ محمد الدشيش

تقدم اطفائي من مواليد 1986 ببلاغ الى مخفر شرطة القيروان متهما شخصا مجهولا بسرقة كلبه والذي كان داخل حديقة منزل والده بمنطقة النهضة، وقال الاطفائي في البلاغ ان كلبه الماني شرس وبالتالي فمن الصعوبة سرقته بطريقة اعتيادية، مرجحا ان يكون الجاني قد خدّر كلبه ثم قام بسرقته، وأعطى المبلّغ لرجال الامن مواصفات الكلب المسروق.

من جهة أخرى، تقدم وافد مصري يعمل صيدلانيا ببلاغ الى احد مخافر محافظة حولي، وأفاد بأنه كان في احدى العيادات لعرض منتج دوائي ولدى عودته وجد سيارة والدته قد كسر المثلث الخلفي لها، وقام الجاني بسرقة عدد 2 آيباد يخصان الشركة التي يعمل مندوب توزيع أدوية لديها، وتم رفع البصمات من على المركبة التي تعرضت للسرقة.

من جهة اخرى، تمكن أحد اللصوص من الدخول الى احد المحلات للهواتف النقالة بعد ان كسر بابه الخلفي واستطاع نهب وسرقة «كفرات وأدوات زينة» من المحل الواقع في منطقة جليب الشيوخ، حيث قدرت المسروقات بقيمة 600 دينار.

وتوجه صاحب المحل الى السلطات الامنية وأبلغهم بهذه السرقة وتم ندب الأدلة الجنائية لرفع البصمات في مكان السرقة، وأحيلت الدعوة الى الجهات الامنية المعنية.