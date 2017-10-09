عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات بالحبس 5 سنوات للمحامي الذي ادعى تحصل بنغالي على الجنسية الكويتية بالتزوير وتدرجه في المناصب بوزارة الصحة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بعد أن واجهته بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، رغم انكاره الاتهام، مدعيا أن معلومات سرية وصلت إليه بهذا الشأن وأثارها للصالح العام.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما ببراءة المحامي نفسه من تهم تتعلق بمخالفة قانون الوحدة الوطنية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحالت المتهم للمحاكمة بعدما اتهمته بتدوين عبارات من شأنها إثارة الفتنة الطائفية وذلك بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي تويتر.