ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن ما تردد بوسائل التواصل الاجتماعي بقيام إحدى الفتيات بنشر مقطع فيديو تدعي فيه وقوع جرائم اغتصاب وهتك عرض وغيرها من القضايا الجنائية بأحد أسواق الكويت في بلوكات الاقمشة لا يمت للحقيقة تماما.



وأكدت الإدارة أن ما ذكر في الفيديو من نسج خيال ناشره، حيث قامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة وتكثيفها ولم يستدل على أي شيء من هذا القبيل.



في السياق ذاته، لم يتقدم أحد بشكوى للجهات الأمنية المختصة بتعرضه لأي حالة من الادعاءات المرسلة بالمقطع المنشور.

وأكدت الإدارة ان وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من نشر الفيديو، مؤكدة أن مثل هذه المغالطات والأقاويل الكاذبة من شأنها التأثير على الامن العام.