نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، افتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري امس المبنى الجديد لمركز التدريب التخصصي لقطاع أمن المنافذ وذلك بحضور رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن الحدود الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح، ومدير عام الجمارك المستشار جمال الجلاوي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن المنافذ اللواء منصور العوضي.

وقد استهل الدوسري الجولة بافتتاح المبنى الجديد (مركز التدريب التخصصي)، واستمع إلى شرح من الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي بإعطاء تصور شامل عن المركز ومرافقه ومنشآته ورؤيته ومهمته وأهدافه.

وقال الدوسري إلى أن تشييد المركز يساهم في تنمية قدرات المشاركين والمتخصصين في هذا المجال ومواكبة التقدم المتسارع والتطورات بأمن المنافذ ومطار الكويت الدولي والإلمام بأساليبها وطرق تطبيقها،موجها شكره لمركز دبي للطيران المدني على التعاون البناء وتوفيره كادرا تدريبيا يقوم بتقديم التدريب لمنتسبي القطاع.

وأضاف أن الهدف من هذه الدورات توفير الكوادر المؤهلة لتقديم أعلى مستوى من الكفاءات في مجال امن المطار متسلحة بأحدث التقنيات لأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.

واختتم الفريق الدوسري بأن مثل هذا المراكز التخصصية ستقلل من الدورات التي تعقد في الخارج وتكلف الدولة مبالغ طائلة، فالمركز وطني وبسواعد وجهود وطنية.

من جانبه، أعرب رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود عن اعتزازه بافتتاح مركز التدريب التخصصي في مطار الكويت الدولي، مشيدا بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري على جهودهما الواضحة التي تكللت بتدشين العمل في هذا المركز الأمني المتكامل.

وأكد الشيخ سلمان الصباح أن أهمية مركز التدريب التخصصي التابع لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية لرفع كفاءة العاملين في مطار الكويت الدولي في كل ما يخص أعمال التدقيق والتفتيش الأمني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستحقق المنظومة الأمنية المتكاملة من أجل تأمين الطائرات والمسافرين والأمتعة في المطار الذي يعتبر واجهة حضارية للكويت.

من جانبه، أكد اللواء منصور العوضي أن مراكز التدريب التخصصي في قطاع امن المنافذ حريصة على رفع كفاءة العاملين في مطار الكويت وكل ما يخص أعمال التدقيق والتفتيش، مشيرا إلى ان هذه الخطوة الرائدة ستحقق المنظومة الأمنية المتكاملة من أجل تأمين الطائرات والمسافرين، حيث إن الدورات التي ستقام في المركز ستساعد المتدربين على كسب الخبرات والتوعية بالمخاطر وكيفية التعامل معها.

هذا، وقد تم افتتاح دورة إعداد المدربين في قطاع امن المنافذ التي تقام تحت إشراف منظمة الايكاو تضم 20 متدربا اغلبهم ضباط ومدة الدورة 5 أيام ويحاضر في الدورة مدرب من مركز دبي لأمن المطارات بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن يجتاز الدورة يصبح مدربا معتمدا من قبل منظمة الايكاو العالمية.

حضر الافتتاح مدير عام أمن المطار اللواء وليد الصالح، ومدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية العميد إياد الحداد، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد عادل الحشاش، ومدير عام الإدارة العامة لأمن الموانئ بالوكالة العقيد عاطف الحبشي، وعدد من القيادات الأمنية.