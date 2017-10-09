هاني الظفيري - مسعود الدعيج

حمل وافد آسيوي كمية من المخدرات (الشبو) لأجل المتاجرة بها وبيعها لمن يريد هذا النوع من المخدرات، إلا أن إحدى الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الفروانية ضبطته اثناء سيره مستقلا مركبة يابانية داخل المنطقة، حيث تم استيقافه من قبل رجال الأمن الذين يقومون بجولات أمنية، وأثناء طلب أوراقه الثبوتية شوهد كيس متوسط الحجم بالعين المجردة وبه مادة بيضاء يشتبه في أنها مادة «الشبو»، وعند تفتيشه احترازيا عثر على كيس آخر يحمل نفس المادة المخدرة كما عثر على مبلغ 580 دينارا، وعلى ذلك تم تحويل الآسيوي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

من جهة أخرى، النوم سلطان وخاصة إذا كان هذا النوم غير طبيعي بسبب تناول المخدرات، فقد قام مواطنان بالتوقف عند مواقف جمعية عبدالله المبارك بعد أن شعرا بالنعاس أثناء سيرهما بالمركبة التي يستقلانها، حيث شاهد عدد من المارة المركبة وبها شخصان نائمان وعلى الفور تم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، حيث توجهت الدوريات الأمنية الى مكان البلاغ وعند استيقافهما تبين أن المواطنين في حالة تعاط وبجانبهما كيس يحمل مادة «الكيميكال» وعند التأكد من بطاقتيهما تبين أن أحدهما من مواليد 1994 والآخر من مواليد 1996، وقام رجال الدورية بتفتيشهما احترازيا قبل صعودهما الى الدورية ولم يعثر معهما إلا على المضبوطات التي تم ضبطها، وعليه تم تحويلهما الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معهما.