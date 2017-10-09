هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء صالح العنزي بإحالة مواطن الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازته خمورا بقصد الاتجار. وبحسب مصدر امني، فإن إحدى دوريات الأمن وخلال جولة لها في منطقة الأندلس اشتبهت في مركبة رباعية الدفع مظللة، حيث تم الطلب من قائدها التوقف إلا أن قائد المركبة حاول الفرار بالتظاهر بأنه لا يرى الدورية، ليتم إجباره على التوقف، وبتفتيش المركبة عثر فيها على الخمور وعددها 126 بطل خمر مستوردا، هذا واعترف قائد المركبة بأن الخمور المضبوطة تخصه وهي للاستخدام الشخصي.

من جهة أخرى، -أثناء تجوال احدى دوريات محافظة الفروانية اشتبهوا بمركبة يقودها وافد هندي في المنطقة نفسها من مواليد 1969، وبعد تفتيشه احترازيا تبين وجود 108 قناني خمر محلية، وبعد التحقيق معه اعترف بانها بقصد الاتجار وكانت جاهزة للترويج، وأحيل مع المضبوطات الى مكافحة المخدرات لاستكمال الاجراءات القانونية.