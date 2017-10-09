ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تمييز نزلاء ما يسمى بخلية العبدلي في الإعاشة أو الزيارات أو الشراء من جمعية الشرطة عن بقية نزلاء السجن المركزي المحكومين ليس له مكان أو موقع في المؤسسات الإصلاحية وغير صحيح تماما.

وأكدت الإدارة أن جميع النزلاء سواسية في التعامل والحقوق ويخضعون لبرنامج متكامل لإعادة تأهيلهم وإعادتهم للمجتمع أسوياء بعد قضاء مدة العقوبة، مشيرة إلى أن قطاع المؤسسات الإصلاحية يتخذ من مفاهيم التقويم والإصلاح والتأهيل منهجا بين النزلاء.