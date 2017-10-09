هاني الظفيري

علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين أمر بإحالة البدون الذي انتحل صفة مدير جهة وطنية إلى السجن المركزي لقضاء عقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات صدرت بحقه قبل 9 سنوات، وبحسب مصدر أمني فإن «البدون» كان يأمل ألا يلقى القبض عليه لمدة عام آخر حتى تسقط عقوبة السجن الصادرة بحقه ويعود إلى اسمه الحقيقي.

وبحسب مصدر امني فإن «البدون»، الذي ضبط مقابل أبراج الكويت بناء على تحريات، هارب من حكم قضائي بالسجن قبل 9 سنوات وأقر بأنه خدع من حوله بهدف تضليل السلطات والهروب من تنفيذ العقوبة.

وأكدت التحقيقات التي أجريت مع «البدون» والذي حلق في وسائل الإعلام لسنوات انه كان ماهرا في الخداع ولكن بين ان وجه الاستفادة لم يكن ماليا بقدر ما كان يريد الهرب حتى سقوط عقوبة السجن بالتقادم.