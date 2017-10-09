محمد الجلاهمة

ألقى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية القبض على مواطن اتهم بابتزاز فتاة من غير محددي الجنسية بصورة خاصة لها.

وبحسب مصدر أمني، فإن فتاة تقدمت الى المباحث الجنائية ببلاغ أوضحت فيه أنها تعرفت على شاب خدعها والتقط لها مجموعة من الصور، مشيرة الى انها فوجئت به يتصل بها هاتفيا ويطلب منها سلفة 3000 دينار.

وأضافت الفتاة: صدمت من الطلب لأنه يعلم قدراتي المادية، وحينما اعتذرت فوجئت به يقول إن هذا المبلغ يطلبه مقابل عدم نشر الصور التي بحوزته، وفور إدلاء الفتاة بإفادتها تم إخطار النيابة العامة واستصدار إذن لضبط الشاب حيث تم التحقيق معه واعترف بابتزاز الفتاة.