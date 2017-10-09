عبدالكريم أحمد

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع، حجز دعوى دخول مجلس الأمة المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون وناشطون، للحكم في السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.

وقال دفاع المتهمين المحامي ثامر الجدعي لـ«الأنباء» إن هيئة الدفاع سبق وأن طلبت استدعاء شهود آخرين شهادتهم مفصلية في الدعوى أبرزهم النائب السابق عبدالله الرومي بعدما حضر النائب الأسبق علي الراشد كشاهد في الجلسة السابقة، وقد ثبتنا ذلك في محضر الجلسة السابقة إلا أن المحكمة أجلت الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم ونحن حضرنا الجلسة وصممنا على إحضار بقية الشهود لكن المحكمة حجزت الدعوى للحكم.

وأضاف الجدعي: بالرغم من أننا لم نمكن من تقديم دفاعنا وهو حق أصيل لنا خاصة وأن عدد المتهمين بالدعوى كبير يحتاج تجهيزا كبيرا لتقديم المرافعة، إلا أننا نثق بقضائنا العادل دائما وأبدا فهو الملاذ الأول والأخير للمظلومين بعد الله تعالى، ونحن على ثقة ببراءة موكلينا من الاتهامات المتهاوية الأركان بشهادة الشهود الذين حضروا سابقا أمام محكمتي أول درجة والاستئناف.