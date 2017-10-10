محمد الجلاهمة

أحبط رجال جمرك المطار محاولة وافد آسيوي ضخ كمية كبيرة من مادة الماريغوانا تقدر بمئات الآلاف من الدنانير وذلك بضبط وافد آسيوي قدم من موطنه محملا بها في مخابئ سرية.

وبحسب مصدر جمركي فإن رجال جمرك المطار اشتبهوا في وافد آسيوي قدم من موطنه حيث بدا عليه الارتباك الشديد وبإخضاع امتعته للتفتيش عثر بحوزته على 4.200 كغم من الماريغوانا حيث أخفى هذه المواد في أرضية حقيبة ملابسه، يأتي ضبط الآسيوي امس في اطار ضبطيات مماثلة قام بها رجال الجمارك بما يؤكد يقظة وقدرة الجمارك على حماية البلاد من السموم المخدرة.