ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه في اطار جهود قطاع الأمن العام بحفظ الأمن والنظام وفرض هيبة وسيادة القانون، نفذ قطاع الأمن العام بإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح عدة حملات في محافظات الكويت الست خلال الفترة من 30/9/2017 حتى 6/10/2017 أسفرت عن ضبط 35 مطلوبا جنائيا و77 مطلوبا مدنيا و127 متغيبا بالإضافة إلى ضبط 146 مخالفا لقانون الإقامة و436 من دون اثبات كما تمكنت الحملات من ضبط 89 قضية مخدرات و7 قضايا خمور، و20 مركبة مطلوبة، وبلغت المساعدات الإنسانية 1846 حالة.

وأوضحت الإدارة أن الحملات حررت 30 مخالفة للوقوف بمواقف المعاقين وتعامل قطاع الأمن العام مع 2167 بلاغا ورد إلى هاتف الطوارئ 112.

وتؤكـــد الإدارة العامـــة للعلاقات والإعلام الأمني على استمرار حملات أجهزة الداخلية الميدانية لفرض الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان وتطبيق القانون على المخالفين وتهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين للتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق منظومة أمنية متكاملة لترسيخ الأمن والأمان في المجتمع.