محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

تمكن رجال أمن الأحمدي من ضبط مصنع للخمور المحلية في منطقة صباح الأحمد السكنية، وجاء ذلك من خلال احدى الدوريات الامنية التي كانت تقوم بالتجوال في المنطقة لتفقد الحالة الأمنية، وشاهد رجال الدورية آسيويا وآسيوية في حالة ارتباك بمجرد رؤيتهما لرجال الأمن، حيث حاولا الفرار، ولكن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض عليهما، وعند التحقيق معهما تبين انهما يديران اكبر مصنع للخمور المحلية في المنطقة، وعند اقتحام المسكن عثر على كميات كبيرة في البراميل المليئة بالخمور بلغ عددها 89 برميلا و4 براميل للتخمير كما عثر على 173 قنينة مليئة بالخمور معدة للبيع.

كما عثر على نحو 20 كيس سكر وسخاني«جوله» و7 قطع من الخميرة وتم إبلاغ المدير العام العميد عبدالله سفاح الذي أمر بإحالة المضبوطين الى السلطات الأمنية في مخفر صباح الاحمد وإحالتهما الى جهات الاختصاص.